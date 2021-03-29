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У Києві відклали подорожчання проїзду в маршрутках: названа нова дата

Автор: Анна Шиканова

Подорожчання проїзду у маршрутках Києва відклали. Однак ця відстрочка ненадовго і вже з наступних вихідних ціна за проїзд у деяких напрямках може піднятися.

Таку заяву зробив глава компанії "Трансгруп" Володимир Назаренко під час онлайн-конференції.

Голова компанії, яка займається пасажирськими автотранспортними перевезеннями, повідомив про нову дату підвищення тарифів на проїзд у маршрутках столиці – 2-3 квітня.

"Питання про подорожчання на деяких маршрутах міста Києва не знято. Я думаю, що це подорожчання відбудеться в найближчі вихідні - десь 2-3 квітня. Питання перенесення (подорожчання проїзду) в тому, що влада міста вирішила прийняти перевізників, зробити круглий стіл і поговорити про проблеми саме перевізників у цей важкий період", - розповів Назаренко.

Він зазначив, що ослаблення обмежень на перевезення пасажирів до 50% від загальної місткості вплинуло на ситуацію, але питання подорожчання це не знімає. За словами глави "Трансгруп", проїзд буде підвищений на 1-2 гривні – залежить від маршруту. Це може знизити попит на деякі напрямки.

Але підвищення тарифу підніме виторг перевізників на 3-5% і це дозволить покрити вартість палива.

Крім того, Назаренко не виключає, що тарифи на проїзд можуть ще раз підняти – до 12 гривень.

"Вартість проїзду повинно бути не менше 12 гривень, але ми також розуміємо платоспроможність населення, і на цей момент вибираємо щось середнє, щоб і самим вижити, і щоб люди не обурювалися", - сказав глава "Трансгруп".

Подорожчання проїзду в маршрутках Києва відклали

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вирішили з приводу подорожчання транспорту в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

А також розповідали про те, що в метро Києва зробили важливу заяву для пасажирів.

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