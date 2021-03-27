Подорожание проезда в маршрутках Киева: что решили перевозчики

В Киеве перевозчики анонсировали подорожание проезда в маршрутках с 27 марта из-за локдауна и введенных ограничений, однако после ослабления столичной властью карантинных правил повышение цен решили отложить.

Об этом заявили в общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" в комментарии Styler.

Так частные перевозчики отреагировали на изменение лимита на перевозку пассажиров в салонах общественного транспорта с 50% сидячих мест на 50% от общей конструктивной пассажировместимости. Такая норма, утвержденная постоянной комиссией КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, заработала в киевском транспорте с 26 марта.

Как следствие, перевозчики отменили планы о подорожании с 27 марта проезда на 40% направлений в Киеве до 10 гривен (сейчас стандартная стоимость проезда в столичных маршрутках составляет 8 гривен).

"В эту субботу подорожания не будет", - заявили в Ассоциации.

При этом добавили, что вопрос все еще остается "на повестке дня".

Так, обсудить его снова намерены на следующей неделе во время встречи частных перевозчиков со столичной властью. Тогда же могут быть приняты новые решения.

Напомним, что перед этим маршрутчики угрожали остановить транспорт до конца локдауна в Киеве, а потом снова возобновить свою работу. Аргументировали такие крайние меры так: контролировать количество пассажиров очень сложно, а штрафы для водителей в 17 тысяч гривен никто не отменит.