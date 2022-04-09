В Киеве открываются торговые центры и ЦУМ: как будут работать магазины

Торговый центр на Днепровской набережной, 10в возле станции метро Осокорки снова начал работать. В River Mall открылись магазины на всех 4 этажах. В частности, начали работать магазины одежды и обуви, Сильпо, Эльдорадо, ТехноЕжак, Книголенд, Дом игрушек, аптеки, зоомагазины и многие другие.

Правила работы: во время воздушной тревоги все магазины закрываются, сотрудники и посетители должны спуститься к временному укрытию на минус втором уровне подземного паркинга.

График работы: магазины в ТРЦ с 10:00 до 18:00, Сильпо с 09:00 до 20:00. Паркинг бесплатный.

Также снова начал работать центральный ЦУМ на Крещатик, 38. Однако пока работает только пункт выдачи онлайн-заказов. Заказать можно в онлайн-формате на сайте интернет-магазина торгового центра. А потом самостоятельно забрать по предварительной записи на 2-м этаже ЦУМа.

График работы: пункт выдачи заказов работает без выходных, с 11:00 до 17:00. Вход – через эвакуационную лестницу со стороны КГГА.

С 1 апреля возобновил свою работу ТРЦ Gulliver возле станции метро Дворец Спорта. В первые дни там открыли всего несколько магазинов, но сейчас уже начали работать почти все торговые точки.

Во время воздушной тревоги магазины закрываются. Ближайшее укрытие – станция метро Дворец Спорта.