У Києві відкриваються торгові центри і ЦУМ: як працюватимуть магазини

Торговий центр на Дніпровській набережній, 10В біля станції метро Осокорки знову почав працювати. У River Mall відкрилися магазини на всіх 4 поверхах. Зокрема, почали працювати магазини одягу та взуття, Сільпо, Ельдорадо, ТехноЇжак, Книголенд, Будинок іграшок, аптеки, зоомагазини та багато інших.

Правила роботи: під час повітряної тривоги всі магазини закриваються, співробітники та відвідувачі повинні спуститися до тимчасового укриття на мінус другому рівні підземного паркінгу.

Графік роботи: магазини в ТРЦ з 10:00 до 18:00, Сільпо з 09: 00 до 20: 00. Паркінг безкоштовний.

Також знову почав працювати Центральний ЦУМ на Хрещатик, 38. Однак поки працює тільки пункт видачі онлайн-замовлень. Замовити можна в онлайн-форматі на сайті інтернет-магазину торгового центру. А потім самостійно забрати за попереднім записом на 2-му поверсі ЦУМу.

Графік роботи: пункт видачі замовлень працює без вихідних, з 11:00 до 17:00. Вхід - через евакуаційні сходи з боку КМДА.

З 1 квітня відновив свою роботу ТРЦ Gulliver біля станції метро Палац Спорту. У перші дні там відкрили всього кілька магазинів, але зараз вже почали працювати майже всі торгові точки.

Під час повітряної тривоги магазини закриваються. Найближче укриття-станція метро Палац Спорту.