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ТРЦ Sky Mall попал в громкий скандал из-за странного поведения во время войны

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Київ, Четверг 31 марта 2022 12:11
ТРЦ Sky Mall попал в громкий скандал из-за странного поведения во время войны Фото: ТРЦ Sky Mall попал в громкий скандал
Автор: Светлана Мащенко

Торгово-развлекательный центр Sky Mall в Киеве отметился странным поведением во время войны. Арендаторы пожаловались, что руководство центра не только не дает доступ к торговым точкам, чтобы забрать товар, а еще и требует выплатить аренду за март в полном объеме.

Об этом пишет RAU.

Запретили доступ на второй день войны

Так, еще 25 февраля охрана ТРЦ отказалась предоставить доступ к торговым точкам представителям брендов SOVA и LOVE YOU.

Впоследствии сотрудники ТРЦ Sky Mall, ответственные за работу с арендаторами, вообще перестали выходить на связь. Несколько дней попыток, и с менеджером отдела аренды ТРЦ Sky Mall Оксаной Колесник таки удалось связаться, однако к согласию так и не пришли.

Платите аренду за март и вывозите товар

"Для вывоза товара у нас требовали оплатить полную аренду за март. Аренда одного из магазинов была оплаченной, но нам отказали в вывозе товара из этого магазина, пока мы не проведем оплату за аренду за март и за второй магазин", - рассказали представители бренда SOVA.

В SOVA на такое условие согласились пойти, однако попросили письменное подтверждение, что Sky Mall отдаст товар после уплаты аренды. Но ответа так и не дождались.

Только в одном магазине закрыто на 15 млн товара

Похожая ситуация у компании Фокстрот. Их склад ликвидирован, поэтому вывоз товаров из неработающих магазинов - единственный способ сейчас пополнить запасы товаров.

Сейчас в ТРЦ закрыто товаров на 15 млн грн, однако переговоры со Sky Mall заходят в тупик.

FMCG-компании, продающие товары повседневного спроса, не могут ни забрать товар, ни передать его на гуманитарную помощь.

"Sky Мall не отвечает ни на какие наши предложения, ссылаются на действующие договоры, которые в их понимании продолжают действовать. Не все имеют понимание, что неработающие магазины - это не источник дохода", - удивляются в компании Novus.

На момент подготовки материала представители ТРЦ Sky Mall так и не ответили на запрос журналистов.

Ранее мы писали, что сеть строительных супермаркетов Леруа Мерлен не только отказывается уходить с российского рынка, но еще и продает товары с символикой Z.

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