В Киеве открываются торговые центры и ЦУМ: как будут работать магазины
В Киеве постепенно магазины возвращаются к мирной жизни. Открываются супермаркеты, торговые центры и возобновляют работу многие другие торговые точки.
Как сообщает "Вечерний Киев", в столице возобновил работу River Mall.
Торговый центр на Днепровской набережной, 10в возле станции метро Осокорки снова начал работать. В River Mall открылись магазины на всех 4 этажах. В частности, начали работать магазины одежды и обуви, Сильпо, Эльдорадо, ТехноЕжак, Книголенд, Дом игрушек, аптеки, зоомагазины и многие другие.
Правила работы: во время воздушной тревоги все магазины закрываются, сотрудники и посетители должны спуститься к временному укрытию на минус втором уровне подземного паркинга.
График работы: магазины в ТРЦ с 10:00 до 18:00, Сильпо с 09:00 до 20:00. Паркинг бесплатный.
Также снова начал работать центральный ЦУМ на Крещатик, 38. Однако пока работает только пункт выдачи онлайн-заказов. Заказать можно в онлайн-формате на сайте интернет-магазина торгового центра. А потом самостоятельно забрать по предварительной записи на 2-м этаже ЦУМа.
График работы: пункт выдачи заказов работает без выходных, с 11:00 до 17:00. Вход – через эвакуационную лестницу со стороны КГГА.
С 1 апреля возобновил свою работу ТРЦ Gulliver возле станции метро Дворец Спорта. В первые дни там открыли всего несколько магазинов, но сейчас уже начали работать почти все торговые точки.
Во время воздушной тревоги магазины закрываются. Ближайшее укрытие – станция метро Дворец Спорта.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие ТРЦ и магазины уже снова работают в Киеве и публиковали карту.
А также мы сообщали, что ТРЦ Sky Mall попал во время войны в громкий скандал.
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