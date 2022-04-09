У Києві відкриваються торгові центри і ЦУМ: як працюватимуть магазини

У Києві поступово магазини повертаються до мирного життя. Відкриваються супермаркети, торгові центри та відновлюють роботу багато інших торгових точок.

Торговий центр на Дніпровській набережній, 10В біля станції метро Осокорки знову почав працювати. У River Mall відкрилися магазини на всіх 4 поверхах. Зокрема, почали працювати магазини одягу та взуття, Сільпо, Ельдорадо, ТехноЇжак, Книголенд, Будинок іграшок, аптеки, зоомагазини та багато інших.

Правила роботи: під час повітряної тривоги всі магазини закриваються, співробітники та відвідувачі повинні спуститися до тимчасового укриття на мінус другому рівні підземного паркінгу.

Графік роботи: магазини в ТРЦ з 10:00 до 18:00, Сільпо з 09: 00 до 20: 00. Паркінг безкоштовний.

Також знову почав працювати Центральний ЦУМ на Хрещатик, 38. Однак поки працює тільки пункт видачі онлайн-замовлень. Замовити можна в онлайн-форматі на сайті інтернет-магазину торгового центру. А потім самостійно забрати за попереднім записом на 2-му поверсі ЦУМу.

Графік роботи: пункт видачі замовлень працює без вихідних, з 11:00 до 17:00. Вхід - через евакуаційні сходи з боку КМДА.

З 1 квітня відновив свою роботу ТРЦ Gulliver біля станції метро Палац Спорту. У перші дні там відкрили всього кілька магазинів, але зараз вже почали працювати майже всі торгові точки.

Під час повітряної тривоги магазини закриваються. Найближче укриття-станція метро Палац Спорту.