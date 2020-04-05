В Києві вимкнули опалення: що робити, якщо в квартирі холодно
Опалювальний сезон (колаж: РБК-Україна)
У Києві з 5 квітня 2020 відключають опалення
У Києві відключають опалення у 2020 році з 5 квітня. Жителі столиці вже помітили, що батареї перестали обігрівати приміщення і рівень тепла знизився. Що робити, якщо у квартирі холодно – читайте в нашій статті.
Завершення опалювального сезону в Києві почнеться з 5 квітня. Про це йдеться в розпорядженні голови Київської міської державної адміністрації. Раніше опалювальний сезон у Києві завершувався 15 квітня.
Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що вже з наступного тижня середньодобова температура буде вище +8 градусів, що дає підстави для передчасного завершення опалювального сезону.
Але незалежно від прогнозів, температура може опуститися в нічний час до "мінусів". Що робити, якщо у квартирі холодно:
- Утеплятися. Якщо відключили подачу тепла, слід подбати про додаткове утеплення житла. Щільно закрийте штори – вони не дозволять проникнути з вулиці холодному повітрю. Якщо відчуваєте, що дме з балкона, закладіть двері теплими ковдрами та подушками.
- Користуватися обігрівачами. Перш ніж увімкнути електричний обігрівач, встановіть його під вікном або біля найбільш холодної стіни. Тепло, яке він випромінює, буде блокувати проникнення холодного повітря з вулиці. Якщо вам цього тепла недостатньо, і ви все одно мерзнете, поставте ще один обігрівач поруч з місцем, де ви знаходитесь, – біля робочого стола або ліжка.
- Правильно одягайтеся. Якщо у вас є термобілизна – це найбільш зручний випадок, щоб одягнути його. А зверху – найтепліший светр і товсті штани. Можна накинути зверху і м'який плед – він допоможе довше зберегти тепло. "Утепліть" кінцівки – носіть теплі шкарпетки.
- Зігрівайтеся водою. Перед сном зробіть гарячу ванночку для ніг, а під ковдру покладіть грілку. Замість грілки можна використовувати пластикові пляшки, наповнені гарячою водою. Деяких виручають мішечки з гарячою сіллю або піском (ці сипучі матеріали довго зберігають температуру).
- Харчуйтеся правильно. Дуже важливо те, що ви їсте в період холодів. Одна їжа наситить і зігріє, тоді як інша змусить мерзнути ще більше. Забудьте про всі дієти: зараз головне – зберегти здоров'я. Порадуйте свій організм наваристим супом, великою кількістю жирного м'яса, присмачений спеціями. Ці продукти допомагають довше відчувати відчуття ситості та тепла. Відомо, що раціон північноамериканських індіанців і ескімосів складалася на 90% з м'яса, а їжа це те, з чого складається людина й отримує енергію. Споживайте волоські та лісові горіхи, кешью, мигдаль, підсмажені на сковороді фісташки. На одну порцію достатньо 100 г горіхів. А ось пити молоко і їсти кисломолочні продукти не варто: вони більше підходять для літа, тому що охолоджують організм. Краще пийте чорний чай або трав'яні відвари (крім м'яти – вона охолоджує). Вживайте в їжу фрукти: банани, виноград, груші, солодкі яблука, а також гранати. До речі, від апельсинів і мандаринів краще на якийсь час відмовитися: вони забирають тепло з організму.
Зазначимо, що опалення в школах і дитячих садках столиці відключили ще 25 березня у зв'язку з їх закриттям на карантин.
.