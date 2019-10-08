В Киеве орудует маньяк, нападающий с ножом на мужчин: приметы и фоторобот

В Киеве орудует маньяк в очках (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве маньяк нападает на мужчин в темное время суток

В Киеве разыскивают опасного маньяка, который совершает внезапные нападения на мужчин в темное время суток. Приметы и фоторобот подозреваемого в совершении преступлений опубликовала общественная организация "Автомайдан" у Facebook.

За последние три недели уже было зафиксировано четыре случая. Маньяк "выходит на охоту" после 20:00 и совершает нападение на мужчин до 60-ти лет. Орудует он в жилых массивах "Радужный" и "Воскресенка".

Почерк преступника всегда одинаковый: он подбегает с большим ножом и беспричинно наносит удары большим ножом в спину. А в одном из случаев по улице Петра Вершигоры он нанес мужчине ранения в лицо и шею.

Последствия действий маньяка можно увидеть здесь.

"Человек опасен и непредсказуем, потому очень важно спасти жизни людей", - сказано в сообщении.

В Киеве орудует маньяк в очках (скрин: facebook.com/autopatrolmaidan)

Также опубликован фоторобот подозреваемого, созданный со слов свидетелей.

Приметы маньяка: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, средний нос с немного широкими ноздрями, полноватые щеки. Носит очки для зрения в светлой прямоугольной оправе.

Одет в светлую матерчастую кофту на молнии с косыми объемными карманами и темные брюки или джинсы. На голове бейсболка темного цвета, а на ногах светлые кроссовки.

В Киеве орудует маньяк в очках (скрин: facebook.com/autopatrolmaidan)