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В Киеве на девушку напал маньяк: в сети разыскивают неадеквата (видео)

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 15:27
В Киеве на девушку напал маньяк: в сети разыскивают неадеквата (видео)
Фото: в Киеве на девушку напал маньяк (Коллаж РБК-Украина)

Украинцев просят помочь найти нападавшего

В Киеве на девушку напал неадекватный маньяк. Это произошло в ночь на 12 июля на улице Драгоманова (Позняки). К счастью, девушке удалось отбиться от мужчины. Видео с нападением опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

В соцсети просят украинцев присмотреться к мужчине на видео, вдруг кто-нибудь знает или видел его. Он может быть опасен.

"Внимание! Розыск! Ночью на Драгоманова на девушку напал какой-то неадекватный маньяк. Неизвестно, чтобы он сделал, если бы девушка не отбилась от него. Кто узнает его?" - подписали видеоролик.

Видео: Ночью на девушку напал маньяк (Киев Оперативный/Facebook)

Пользователи соцсети похвалили девушку и восторгаются ее отвагой, так как она не растерялась и дала отпор нападавшему мужчине. В общем сумела за себя постоять.

Также люди отметили, что девушку спасло то, что место нападения было хорошо освещено.

  • Девочка молодец, не растерялась. Берегите себя, страшное время.
  • Он там уже несколько месяцев обитает. Знаю тех, кто там живет, еще весной рассказывали, что почти каждый вечер на кого то нападает около разных домов.
  • Вор понял, что он попал в хорошо освещенное место с возможной камерой на стене. Я думаю именно это спасло девушку.

В Киеве на девушку напал маньяк: в сети разыскивают неадеквата (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Некоторые подписчики были настроены очень по-пуритански. Они считают, что девушкам не следует надевать короткие юбки и провоцировать мужчин.

  • Хорошо что хорошо закончилось! Девочки, ходите с газовым балончиком. Можно подозрительным типам в темное время суток для профилактики в рожу брызгать, чтоб не подходили близко к одиноким девушкам в темное время! Брызнула в рожу и бегом домой! Такая борьба за частую ни к чему хорошему не приводит, многие таки упыри с ножами ходят...
  • То что маньяков развелось - это понятно, но то, что наши девушки-дамы у нас уж очень откровенно одеваются и провоцируют мужиков -это факт.
  • Ночью в коротких юбок не надевать.

В Киеве на девушку напал маньяк: в сети разыскивают неадеквата (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее мы писали, маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом. Насильник недавно освободился из мест лишения свободы.

Кстати, под Одессой рецидивист изнасиловал 18-летнюю беременную. Об изнасиловании завила в полицию сама жертва преступления. Она рассказала, что приехала в гости к подруге из соседнего региона. В компании друзей и знакомых пошла в кафе.

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