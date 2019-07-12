В Киеве на девушку напал маньяк: в сети разыскивают неадеквата (видео)

Украинцев просят помочь найти нападавшего
В Киеве на девушку напал неадекватный маньяк. Это произошло в ночь на 12 июля на улице Драгоманова (Позняки). К счастью, девушке удалось отбиться от мужчины. Видео с нападением опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
В соцсети просят украинцев присмотреться к мужчине на видео, вдруг кто-нибудь знает или видел его. Он может быть опасен.
"Внимание! Розыск! Ночью на Драгоманова на девушку напал какой-то неадекватный маньяк. Неизвестно, чтобы он сделал, если бы девушка не отбилась от него. Кто узнает его?" - подписали видеоролик.
Видео: Ночью на девушку напал маньяк (Киев Оперативный/Facebook)
Пользователи соцсети похвалили девушку и восторгаются ее отвагой, так как она не растерялась и дала отпор нападавшему мужчине. В общем сумела за себя постоять.
Также люди отметили, что девушку спасло то, что место нападения было хорошо освещено.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Некоторые подписчики были настроены очень по-пуритански. Они считают, что девушкам не следует надевать короткие юбки и провоцировать мужчин.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Как ранее мы писали, маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом. Насильник недавно освободился из мест лишения свободы.
Кстати, под Одессой рецидивист изнасиловал 18-летнюю беременную. Об изнасиловании завила в полицию сама жертва преступления. Она рассказала, что приехала в гости к подруге из соседнего региона. В компании друзей и знакомых пошла в кафе.