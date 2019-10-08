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У Києві орудує маніяк, що нападає з ножем на чоловіків: прикмети і фоторобот

STYLERЖиття    08.10.2019 - 12:24
У Києві орудує маніяк, що нападає з ножем на чоловіків: прикмети і фоторобот
У Києві орудує маніяк в окулярах (колаж: РБК-Україна)

У Києві маніяк нападає на чоловіків у темний час доби

У Києві розшукують небезпечного маніяка, який здійснює раптові напади на чоловіків в темний час доби. Прикмети і фоторобот підозрюваного у скоєнні злочинів опублікувала громадська організація "Автомайдан" у Facebook.

За останні три тижні вже було зафіксовано чотири випадки. Маніяк "виходить на полювання" після 20:00 і вчиняє напад на чоловіків до 60-ти років. Орудує він в житлових масивах "Райдужний" і "Воскресенка".

Почерк злочинця завжди однаковий: він підбігає з великим ножем і безпричинно завдає удари у спину. А в одному з випадків по вулиці Петра Вершигори він завдав чоловікові поранення в обличчя і шию.

Наслідки дій маніяка можна побачити тут.

"Людина небезпечна і непередбачувана, тому дуже важливо врятувати життя людей", - сказано в повідомленні.

У Києві орудує маніяк, що нападає з ножем на чоловіків: прикмети і фоторобот

У Києві орудує маніяк в окулярах (скрін: facebook.com/autopatrolmaidan)

Також опубліковано фоторобот підозрюваного, створений зі слів свідків.

Прикмети маніяка: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, щільної статури, середній ніс із трохи широкими ніздрями, повнуваті щоки. Носить окуляри для зору у світлій прямокутній оправі.

Одягнений у світлу матерчасту кофту на блискавці з косими об'ємними кишенями і темні брюки або джинси. На голові бейсболка темного кольору, а на ногах світлі кросівки.

У Києві орудує маніяк, що нападає з ножем на чоловіків: прикмети і фоторобот

У Києві орудує маніяк в окулярах (скрін: facebook.com/autopatrolmaidan)

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