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Маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом

STYLERПроисшествия    10.07.2019 - 11:04
Маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом
Под Черниговом маньяк чуть не изнасиловал школьницу посреди улицы (коллаж: РБК-Украина)

Насильник недавно освободился из мест лишения свободы

Насилие над 15-летней школьницей совершил рецидивист, ранее судимый за убийство. Преступление было совершено прямо посреди улицы в одном из сел Городнянского района Черниговской области. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, а также пресс-служба полиции в регионе.

Известно, что 26-летний мужчина подошел к ребенку и представился должностным лицом, выполняющим служебное задание. Затем он достал нож и начал угрожать девочке.

Изверг запугал школьницу и без ее согласия пытался совершать разнообразные насильственные действия сексуального характера, склонял девушку к интимной связи, касался ее половых органов.

"Девушка пыталась убежать, но подонок догнал ее и удовлетворил свои потребности и после того освободил ее", - пишет Аброськин.

Только утром девочка решилась рассказать об этом матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители провели подворовой обход и быстро вышли на след преступника. Им оказался житель соседнего поселка, который недавно отсидел за убийство.

Маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом

Под Черниговом маньяк чуть не изнасиловал школьницу посреди улицы (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

За совершенное извергу грозит от 5 до 7 лет по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).

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