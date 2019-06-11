Затащил на пустырь: под Одессой рецидивист изнасиловал 18-летнюю беременную (видео)

Изнасилование беременной совершил рецидивист под Одессой (коллаж: РБК-Украина)

Насильник ранее был судим за аналогичное преступление

Изнасилование беременной 18-летней девушки совершил ранее судимый 26-летний житель города Южное. Изверга задержали правоохранители, об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в области.

Половое преступление было совершено на пустыре неподалеку от улицы Приморская.

Об изнасиловании завила в полицию сама жертва преступления. Она рассказала, что приехала в гости к подруге из соседнего региона. В компании друзей и знакомых пошла в кафе.

Изнасилование беременной совершил рецидивист под Одессой (фото: pixabay.com)

Среди них был мужчина, предложивший провести ее домой около 01:30 ночи. Во время прогулки 26-летний рецидивист оттянул беременную девушку на пустырь, где изнасиловал, угрожая физической расправой.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался ранее судимый за изнасилование мужчина, временно проживающий в Южном.

Теперь ему светит от 5 до 10 лет по ч. 2 ст. 152 УК Украины "Изнасилование женщины, которая очевидно для виновника была в состоянии беременности".

Изнасилование беременной совершил рецидивист под Одессой (YouTube/Полиция Одесской области)

Ранее сообщалось, что в Киеве неподалеку от метро "Бориспольская" в Дарницком районе неизвестный изнасиловал 24-летнюю девушку.

К слову, недавно суд вынес приговор 40-летнему извергу, который пытался изнасиловать и убить 12-летнюю девочку на Хортице.

Также мы писали, что маньяк нападал на женщин в кабинках туалета в киевском "Эпицентре". Он скрывал лицо медицинской маской и врывался в кабинки с целью изнасилования находящихся там женщин.