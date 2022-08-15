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В Киеве оригинально "наказали" нарушителей комендантского часа (видео)

В Киеве наказали нарушителей комендантского часа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Днепровском районе территориальная оборона заметила девушку и парня, которые нарушили комендантский час. "Наказать" пару нарушителей решили необычным способом.

Видео опубликовали на странице "Киевский движ" в Telegram.

На ролике видно, как мужчина из терробороны за нарушение комендантского часа заставил молодых людей приседать. Пара 10 раз присела держась за руки, после этого их отпустили.

"Любовь - это когда вы вместе приседаете за нарушение комендантского часа", - говорится в сообщении.

Как известно, на территории Киевской области комендантский час действует с 23:00 до 05:00.

Что запрещено делать во время комендантского часа

В комендантский час запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, если человек не является работником объектов критической инфраструктуры (для этого нужно иметь специальный пропуск).

В частности, лицо, которое находится на улице в это время, могут считать членом диверсионно-разведывательной группы.

Однако, данное правило не распространяется на перемещение до укрытий во время воздушной тревоги.

Ранее мы сообщали, что нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" военкоматы. Их при необходимости в первую очередь будут призывать.

Также мы писали, что во Львовской области нарушителям комендантского часа вручают повестки.

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КиевКомендантский час