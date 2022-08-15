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У Києві оригінально "покарали" порушників комендантської години (відео)

У Києві покарали порушників комендантської години (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дніпровському районі територіальна оборона помітила дівчину та хлопця, які порушили комендантську годину. "Покарати" пару порушників вирішили незвичним способом.

Відео опублікували на сторінці "Київський двіж" у Telegram.

На ролику видно, як чоловік із тероборони за порушення комендантської години змусив молодих людей присідати. Пара 10 разів присіла тримаючись за руки, після цього їх відпустили.

"Любов - це коли ви разом присідаєте за порушення комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на території Київської області комендантська година діє з 23:00 до 05:00.

Що заборонено робити під час комендантської години

У комендантську годину забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо людина не є працівником об’єктів критичної інфраструктури (для цього потрібно мати спеціальну перепустку).

Зокрема, особу, яка знаходиться на вулиці у цей час, можуть вважати членом диверсійно-розвідувальної групи.

Однак, дане правило не поширюється на переміщення до укриттів під час повітряної тривоги.

Раніше ми повідомляли, що порушників комендантської години беруть "на олівець" військомати. Їх при необхідності в першу чергу будуть призивати.

Також ми писали, що у Львівській області порушникам комендантської години вручають повістки.

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КиївКомендантська година