В Киеве огромная глыба льда растрощила автомобиль: сосулепад продолжается

"Сосулепад в столице продолжается. Очередной жертвой глыбы льда стал припаркованный автомобиль в одном из дворов по улице Кирилловской. Не повезло", - подписали видеоролик в соцсети.

В Киеве на авто упала ледяная глыба

К счастью, в момент падения льда в машине никого не было, рядом тоже не проходили люди.

В комментариях украинцы написали, что машины не должны парковаться так близко к жилым домам.