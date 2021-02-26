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В Киеве огромная глыба льда растрощила автомобиль: сосулепад продолжается

Автор: Людмила Жукова

В Киеве продолжается оттепель, а значит снег и лед с крыши падают вниз. В этот раз в столице на улице Кирилловской огромная ледяная глыба упала на рядом припаркованное авто.

Об этом рассказали на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

"Сосулепад в столице продолжается. Очередной жертвой глыбы льда стал припаркованный автомобиль в одном из дворов по улице Кирилловской. Не повезло", - подписали видеоролик в соцсети.

В Киеве на авто упала ледяная глыба

К счастью, в момент падения льда в машине никого не было, рядом тоже не проходили люди.

В комментариях украинцы написали, что машины не должны парковаться так близко к жилым домам.

  • Падающие сосульки реально и эффективно наказали больше оленей, чем полиция.
  • На ошибках учатся... Дураки - на своих,умные - на чужих... Не зря же придумали минимальное расстояние от стены дома для парковки - 10 метров...
  • Почему мы хотим наказать неправильно припаркованное авто возле дома, почему не спрашиваем у властителей города, где наши законные паркоместа возле дома!

Ранее сообщалось, что в центре Киева на девушку упала огромная глыба льда, и ее бросились спасать пешеходы.

Также мы писали о том, что недавно в центре столицы глыба льда придавила женщину, которая обходила сигнальную ленту.

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