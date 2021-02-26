У Києві величезна брила льоду розтрощила автомобіль: сосулепад триває

"Сосулепад у столиці триває. Черговою жертвою брили льоду став припаркований автомобіль в одному з дворів по вулиці Кирилівській. Не пощастило", - підписали відеоролик в соцмережі.

У Києві на авто впала крижана брила

На щастя, у момент падіння льоду в машині нікого не було, поруч теж не проходили люди.

В коментарях українці написали, що машини не повинні паркуватися так близько до житлових будинків.