У Києві величезна брила льоду розтрощила автомобіль: сосулепад триває

У Києві триває відлига, а значить сніг і лід з даху падають вниз. Цього разу у столиці на вулиці Кирилівській величезна крижана брила впала на поруч припарковане авто.
Про це розповіли на сторінці в Facebook dtp.kiev.ua.
"Сосулепад у столиці триває. Черговою жертвою брили льоду став припаркований автомобіль в одному з дворів по вулиці Кирилівській. Не пощастило", - підписали відеоролик в соцмережі.
У Києві на авто впала крижана брила
На щастя, у момент падіння льоду в машині нікого не було, поруч теж не проходили люди.
В коментарях українці написали, що машини не повинні паркуватися так близько до житлових будинків.
Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на дівчину впала величезна брила льоду, і її кинулися рятувати пішоходи.
Також ми писали про те, що нещодавно в центрі столиці брила льоду розчавила жінку, яка обходила сигнальну стрічку.