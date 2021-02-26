В Киеве огромная глыба льда растрощила автомобиль: сосулепад продолжается

В Киеве продолжается оттепель, а значит снег и лед с крыши падают вниз. В этот раз в столице на улице Кирилловской огромная ледяная глыба упала на рядом припаркованное авто.

Об этом рассказали на странице в Facebook dtp.kiev.ua.

"Сосулепад в столице продолжается. Очередной жертвой глыбы льда стал припаркованный автомобиль в одном из дворов по улице Кирилловской. Не повезло", - подписали видеоролик в соцсети.

В Киеве на авто упала ледяная глыба

К счастью, в момент падения льда в машине никого не было, рядом тоже не проходили люди.

В комментариях украинцы написали, что машины не должны парковаться так близко к жилым домам.