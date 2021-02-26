В Киеве огромная глыба льда растрощила автомобиль: сосулепад продолжается
В Киеве продолжается оттепель, а значит снег и лед с крыши падают вниз. В этот раз в столице на улице Кирилловской огромная ледяная глыба упала на рядом припаркованное авто.
Об этом рассказали на странице в Facebook dtp.kiev.ua.
"Сосулепад в столице продолжается. Очередной жертвой глыбы льда стал припаркованный автомобиль в одном из дворов по улице Кирилловской. Не повезло", - подписали видеоролик в соцсети.
В Киеве на авто упала ледяная глыба
К счастью, в момент падения льда в машине никого не было, рядом тоже не проходили люди.
В комментариях украинцы написали, что машины не должны парковаться так близко к жилым домам.
- Падающие сосульки реально и эффективно наказали больше оленей, чем полиция.
- На ошибках учатся... Дураки - на своих,умные - на чужих... Не зря же придумали минимальное расстояние от стены дома для парковки - 10 метров...
- Почему мы хотим наказать неправильно припаркованное авто возле дома, почему не спрашиваем у властителей города, где наши законные паркоместа возле дома!
Ранее сообщалось, что в центре Киева на девушку упала огромная глыба льда, и ее бросились спасать пешеходы.
Также мы писали о том, что недавно в центре столицы глыба льда придавила женщину, которая обходила сигнальную ленту.