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У Києві величезна брила льоду розтрощила автомобіль: сосулепад триває

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 08:36
У Києві величезна брила льоду розтрощила автомобіль: сосулепад триває У Києві на авто впала величезна бурулька (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві триває відлига, а значить сніг і лід з даху падають вниз. Цього разу у столиці на вулиці Кирилівській величезна крижана брила впала на поруч припарковане авто.

Про це розповіли на сторінці в Facebook dtp.kiev.ua.

"Сосулепад у столиці триває. Черговою жертвою брили льоду став припаркований автомобіль в одному з дворів по вулиці Кирилівській. Не пощастило", - підписали відеоролик в соцмережі.

У Києві на авто впала крижана брила

На щастя, у момент падіння льоду в машині нікого не було, поруч теж не проходили люди.

В коментарях українці написали, що машини не повинні паркуватися так близько до житлових будинків.

  • Падаючі бурульки реально й ефективно покарали більше оленів, ніж поліція.
  • На помилках вчаться... Дурні - на своїх, розумні - на чужих... Не дарма ж придумали мінімальну відстань від стіни будинку для паркування - 10 метрів...
  • Чому ми хочемо покарати неправильно припарковане авто біля будинку, чому не питаємо у володарів міста, де наші законні паркомісця біля будинку!

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на дівчину впала величезна брила льоду, і її кинулися рятувати пішоходи.

Також ми писали про те, що нещодавно в центрі столиці брила льоду розчавила жінку, яка обходила сигнальну стрічку.

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