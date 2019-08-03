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В Киеве ограбили офис налоговика из команды Зеленского: пропали ноутбуки с важной информацией

STYLERЖизнь    03.08.2019 - 20:04
В Киеве ограбили офис налоговика из команды Зеленского: пропали ноутбуки с важной информацией
В Киеве ограбили офис компании Даниила Гетманцева (Фото: censor.net.ua / коллаж: РБК-Украина)

Офис компании избранного в Раду Даниила Гетманцева обокрали

В Киеве обокрали офис юридической компании "Jurimex", президентом которой является эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев, который по итогам выборов в Верховную Раду прошел в этот законодательный орган власти. Эксперт и "налоговик" из команды президента Владимира Зеленского баллотировался в парламент по спискам партии "Слуга народа" под 20-м номером. Инцидент с кражей произошел 2 августа в центре столицы на улице Большая Васильковская - преступник проник в помещение и умыкнул два ноутбука, передает "Страна".

Отмечается, что на жестких дисках похищенной техники хранилась ценная информация.

Вора удалось вычислить и поймать через несколько часов после совершения преступления, однако за это время он уже успел продать ноутбуки Dell и HP какому-то таксисту на центральном жд-вокзале.

В Киеве ограбили офис налоговика из команды Зеленского: пропали ноутбуки с важной информацией

Иллюстративное фото: Центральный вокзал в Киеве (РБК-Украина)

Теперь полиция выясняет детали и разыскивает нового владельца украденной техники.

Преступник рассказал правоохранителям, что ноутбуки не включал и ничего про размещенные там данные не знает. 29-летний мужчина - безработный. Он заверил, что даже не знал, кому принадлежит офис, куда он проник с целью кражи. 

В Киеве ограбили офис налоговика из команды Зеленского: пропали ноутбуки с важной информацией

Даниил Гетманцев и Владимир Зеленский (Фото: censor.net.ua)

Воришке теперь "светит" до трех лет тюрьмы. 

Как сообщалось ранее, 1 августа возле Офиса президента Владимира Зеленского прошло два митинга: первый за освобождение политзаключенных, а второй относительно решения вопроса с жильем. Последний оказался более радикальным - обманутые вкладчики долго просили выйти к ним президента, а затем решили взять офис гаранта штурмом.

Также мы писали о том, что недавно президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с задержанием патрульных спецназом КОРД после того, как правоохранители остановили авто начальника облуправления МВД в Днепровской области за нарушение ПДД. Глава государства обратился к главам МВД и ГБР Арсену Авакову и Роману Трубе с жесткими требованиями

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