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Требовали импичмент Зеленскому: неожиданный поворот в деле активистов (видео)

STYLERЖизнь    02.08.2019 - 21:38
Требовали импичмент Зеленскому: неожиданный поворот в деле активистов (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Ровненские активисты выходили на пикет с плакатами за отставку Зеленского в мае

Активисты в Ровно требовали отправить в отставку президента Владимира Зеленского, после чего местный суд признал их виновными в совершении административного правонарушения. Впрочем, сегодня Фемида пересмотрела свое июньское решение и отменила приговор. Об этом сообщила активистка Александра Дворецкая на своей странице в Facebook.

Также в сети опубликовали видео с судебных разбирательств в Ровенском апелляционном суде.

Требовали импичмент Зеленскому: неожиданный поворот в деле активистов (видео)

Фото с Facebook-страницы Даши Коцюрубы

Отметим, что 25 мая 16-летная Дарья Коцюруб и 20-летний Роман Филюк в центре Ровно провели пикет - ребята вышли с плакатами за импичмент Зеленского. Через некоторое время полиция составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов. Решение относительно правонарушения вынесли 13 июня. Девушка отделалась предупреждением без штрафа нет. Мама Дарьи решила подавать апелляцию и доказывать невиновность.

Требовали импичмент Зеленскому: неожиданный поворот в деле активистов (видео)

Фото: facebook.com/oleksandra.dvoretska

"Люблю доводить дела до конца. Мирным собраниям быть! Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка по нарушению порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 в Киеве отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", - рассказала 2 августа Дворецкая. 

Решение Ровенского городского суда в отношение Дарьи Коцюрубы (Видео: oleksandra.dvoretska)

По ее словам, судья Ровенского апелляционного суда Шимкив отмечал, что в отличие от Дарьи, Роман является совершеннолетним и должен был осознавать последствия своих действий.

По мнению Дворецкой, судья предвзято относится к рассмотрению дела Коцюрубы по обжалованию административного протокола по статье 185-1 КУоАП за нарушение порядка проведения мирных собраний.

Решение суда в отношение Романа Филюка (Видео: oleksandra.dvoretska)

"Судья сосредотачивается больше на мотивах выхода Дарьи на площадь, цели с которой она выходила, просит предоставить свои объяснения, что по ее мнению думали посторонние люди об их собрании, спрашивает о надписи на плакатах и ​​почему именно таки надписи она написала на плакатах. Почему она считала действия действующего президента нарушающими закон о люстрации.

Судья не спрашивает об общественном порядке, о том, были ли проблемы с посторонними людьми во время собрания, чем указывает на политическую мотивированность составления протокола полицией, а не целесообразность с точки зрения охраны общественного порядка", - говорится в ее сообщении.

Пользователи сети живо отреагировали на отмену приговора в отношение активистов и приветствуют данное решение.

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  • Мало! Хочется узнать, как наказание правонарушителей в форме, которые с нарушением действующего законодательства Украины и Конституции Украины, безосновательно задержали граждан Украины. Превышение служебных полномочий - это отдельная, вполне реальная статья...

Требовали импичмент Зеленскому: неожиданный поворот в деле активистов (видео)

Требовали импичмент Зеленскому: неожиданный поворот в деле активистов (видео)

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Напомним что ранее Верховная Рада приняла закон с процедурой импичмента президента.

Как сообщалось ранее, недавно президент Владимир Зеленский перепутал название города и области в своей публикации в соцсети, чем рассмешил пользователей интернета.

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