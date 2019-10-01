В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

Сотрудники КремльТВ свободно заехали в Украину
В Киеве заметили российских пропагандистов - работники телеканала НТВ показались в центре украинской столицы на улице Институтской около места, где расстреливали Небесную сотню во время Революции Достоинства. Соответствующие фото опубликовал блогер, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.
Также ведущие передачи "Итоги недели" в Одессе сняли ролик на месте трагедии 2 мая 2014 года - возле Дома профсоюзов.
"Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню, снимают пророссийских коллаборантов возле одесского дома Профсоюзов. Льют на нас грязь, врут, врут и еще раз врут", - говорится в публикации.
Стерненко обратился к украинским спецслужбам относительно визита "работников КремльТВ", известных своими манипулятивными и пропагандистскими передачами.
"СБУ, вы об этом не знали, а потому прозевали, или знали и специально пустили в страну этих информационных оккупантов?" - спросил он.
В Киеве и Одессе увидели российских пропагандистов (Фото: facebook.com/ssternenko)
Пользователи сети живо отреагировали на приезд скандальных сотрудников росСМИ - в комментариях масса гневных и возмущенных отзывов.
Скрин комментариев
Как сообщалось, ранее в прямом эфире российского "Первого канала" политолог и социолог назвал трагедию в Одессе 2 мая 2014 года "ликвидацией малоценного человеческого материала".