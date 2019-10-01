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В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 12:01
В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)
В Киеве и Одессе увидели российских пропагандистов (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сотрудники КремльТВ свободно заехали в Украину

В Киеве заметили российских пропагандистов - работники телеканала НТВ показались в центре украинской столицы на улице Институтской около места, где расстреливали Небесную сотню во время Революции Достоинства. Соответствующие фото опубликовал блогер, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

Также ведущие передачи "Итоги недели" в Одессе сняли ролик на месте трагедии 2 мая 2014 года - возле Дома профсоюзов.

"Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню, снимают пророссийских коллаборантов возле одесского дома Профсоюзов. Льют на нас грязь, врут, врут и еще раз врут", - говорится в публикации.

Стерненко обратился к украинским спецслужбам относительно визита "работников КремльТВ", известных своими манипулятивными и пропагандистскими передачами.

"СБУ, вы об этом не знали, а потому прозевали, или знали и специально пустили в страну этих информационных оккупантов?" - спросил он.

В Киеве и Одессе увидели российских пропагандистов (Фото: facebook.com/ssternenko)

Пользователи сети живо отреагировали на приезд скандальных сотрудников росСМИ - в комментариях масса гневных и возмущенных отзывов.

  • Они знают, что лгут, и нагло ржут, глядя в глаза;
  • Гнать этих московских продажников. А что, СБУ в Киеве не работает?
  • Это и ваш посильный вклад в выбор "малороса". Неужели думали будет по другому?
  • Не путай журналиста с пропогандистом;
  • Ну если СБУ и другие закрывают на это глаза, значит это кому-то нужно. Пи**ец, простите.
  • У вас ошибка в заметке! Не пропагандисты - а пропагандоны. Прошу исправить ошибку...

В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

В Киеве и Одессе заметили российских пропагандистов: сеть вскипела (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось, ранее в прямом эфире российского "Первого канала" политолог и социолог назвал трагедию в Одессе 2 мая 2014 года "ликвидацией малоценного человеческого материала".

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