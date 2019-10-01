ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

STYLERЖиття    01.10.2019 - 12:01
У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)
У Києві та Одесі побачили російських пропагандистів (Фото: колаж РБК-Україна)

Співробітники КремльТВ вільно заїхали в Україну

У Києві помітили російських пропагандистів - працівники телеканалу НТВ з'явилися в центрі української столиці на вулиці Інститутській біля місця, де розстрілювали Небесну сотню під час Революції Гідності. Відповідні фото опублікував блогер, колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

Також ведучі передачі "Підсумки тижня" в Одесі зняли ролик на місці трагедії 2 травня 2014 року - біля Будинку профспілок.

"Вільно заїхали в Україну. Позують на фоні Інститутської, де розстрілювали Небесну Сотню. Знімають проросійських колаборантів біля одеського будинку Профспілок. Лиють на нас бруд, брешуть, брешуть та ще раз брешуть", - йдеться в публікації.

Стерненко звернувся до українських спецслужб щодо візиту "працівників КремльТВ", відомих своїми маніпулятивними та пропагандистськими передачами.

"СБУ, ви про це не знали, а тому проґавили, чи знали, і спеціально пустили в країну цих інформаційних окупантів?" - запитав він.

У Києві та Одесі побачили російських пропагандистів (Фото: facebook.com/ssternenko)

Користувачі мережі жваво відреагували на приїзд скандальних співробітників росЗМІ - в коментарях маса гнівних та обурених відгуків.

  • Вони знають, що брешуть, і нахабно іржуть, дивлячись в очі;
  • Гнати цих московських продажників. А що, СБУ в Києві не працює?
  • Це і ваш посильний внесок у вибір "малороса". Невже думали, що буде по іншому?
  • Не плутай журналіста з пропогандистом;
  • Ну якщо СБУ та інші закривають на це очі, значить це комусь потрібно. Пі**єць, вибачте.
  • У вас помилка в дописі! Не пропагандисти - а пропагандони. Прошу виправити помилку...

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)Скрін коментарів

Як повідомлялося, раніше в прямому ефірі російського "Першого каналу" політолог і соціолог назвав трагедію в Одесі 2 травня 2014 року "ліквідацією малоцінного людського матеріалу".

У Росії планують ввести подвійне громадянство для іноземців Кабмін має намір удвічі скоротити кількість російського контенту
Новини України Служба безпеки УкраїниРосійська Федераціяскандалпропагандисти
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся