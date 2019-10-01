У Києві та Одесі помітили російських пропагандистів: мережа скипіла (фото)

Співробітники КремльТВ вільно заїхали в Україну
У Києві помітили російських пропагандистів - працівники телеканалу НТВ з'явилися в центрі української столиці на вулиці Інститутській біля місця, де розстрілювали Небесну сотню під час Революції Гідності. Відповідні фото опублікував блогер, колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.
Також ведучі передачі "Підсумки тижня" в Одесі зняли ролик на місці трагедії 2 травня 2014 року - біля Будинку профспілок.
"Вільно заїхали в Україну. Позують на фоні Інститутської, де розстрілювали Небесну Сотню. Знімають проросійських колаборантів біля одеського будинку Профспілок. Лиють на нас бруд, брешуть, брешуть та ще раз брешуть", - йдеться в публікації.
Стерненко звернувся до українських спецслужб щодо візиту "працівників КремльТВ", відомих своїми маніпулятивними та пропагандистськими передачами.
"СБУ, ви про це не знали, а тому проґавили, чи знали, і спеціально пустили в країну цих інформаційних окупантів?" - запитав він.
У Києві та Одесі побачили російських пропагандистів (Фото: facebook.com/ssternenko)
Користувачі мережі жваво відреагували на приїзд скандальних співробітників росЗМІ - в коментарях маса гнівних та обурених відгуків.
Скрін коментарів
Як повідомлялося, раніше в прямому ефірі російського "Першого каналу" політолог і соціолог назвав трагедію в Одесі 2 травня 2014 року "ліквідацією малоцінного людського матеріалу".