СБУ разоблачила сеть интернет-пропагандистов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Подозреваемые через российские соцсети распространяли антиукраинскую пропаганду

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области через соцсеть распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы.

"Пропагандист, выполняя задания своих российских кураторов, за обещанное денежное вознаграждение также распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти", - говорится в сообщении СБУ.

Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что аналогичные факты деструктивного информационно-психологического воздействия на жителей Украины через соцсети были выявлены ранее в Одесском, Сумском и Луганском регионах.

"Анализ полученных данных указывает, что привлечение российскими спецслужбами именно граждан Украины к проведению специальных информационных акций позволяет придать эффект действительности благодаря использованию учетных записей в социальных сетях реальных лиц, а также адаптации антиукраинских материалов для конкретного региона непосредственно его жителем", - отметили в СБУ.

Выявленные меры деструктивного информационного воздействия в большинстве случаев проводятся в сочетании с фейковыми публикациями в подконтрольных РФ средствах массовой информации или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения с "искажением" настоящих фактов, подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ задержала жителя Северодонецка, завербованного пророссийской террористической организацией "ЛНР". Как сообщается, злоумышленник по собственной инициативе наладил контакты с главарем одной из диверсионно-разведывательных группировок оккупационных сил Российской Федерации и предложил ему свое содействие.

Ранее РКБ-Украина сообщало, что в Луганской области Служба безопасности сообщила подозрение двум женщинам, которые собирали и передавали разведданные о силах операции Объединенных сил боевикам "ЛНР".