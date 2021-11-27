В Киеве очередной наглый таксист впечатлил сеть своим поступком: возмутительное видео

В Киеве на видео попал наглый таксист, нарушивший ПДД. Поступок мужчины получил волну негатива в сети.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко в столице.
На видео видно, как автомобиль Hyundai нагло повернул со второго ряда и "проскользнул" в пробке.
"Ничего нового! Просто очередной наглый таксист, который пролез везде очередь на светофоре. Пожалуй, таксисту важнее", - говорится от видео.
В комментариях пользователи возмущаются поступку таксиста и пишут, что за такое его нужно наказать.
Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски.
Также мы писали, что в Киеве подорожает такси. Стоимость вырастет на 40%.