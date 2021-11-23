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В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40% и какая причина

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 14:12
В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40% и какая причина Фото: В Киеве дорожает такси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Такси в Киеве вскоре подорожает. Стоимость одного километра проезда увеличится с 6 гривен до 10, то есть на 4 гривны.

Об этом сообщил председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев телеканалу Киев.

Причина подорожания такси

Рост тарифов на такси обусловлен повышением цен на топливо. Водители также должны содержать свои авто для комфорта пассажиров.

"Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Вolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру – самая главная наша задача", - сообщил Голубев.

Когда повысят проезд в такси

Напомним, что ранее киевские власти анонсировали подорожания проезда в коммунальном транспорте Киева до 20 гривен, но повышение отсрочили до конца отопительного сезона. Сделают ли также таксисты пока не известно.

"Повышение цен на такси может произойти раньше только если топливо пойдет вверх. На сегодняшний день цена газа доходит до 20 гривен. Сейчас обычный таксист тратит 3-4 тысяч гривен только на топливо”, – рассказал Голубев.


Напомним, что в Киеве могут подорожать маршрутки.

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