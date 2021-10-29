В Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски
Трое молодых людей в Киеве жестоко избили 26-летнего таксиста, который попросил их надеть маски. В частности, после этого нападавшие угрожая убийством, заставили потерпевшего отвезти их в Бровары.
Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews.
По словам таксиста Романа, его вызвали 29 октября в 6:00 через сервис такси "Uber" на Майдан Независимости. Он отмечает, что пассажиров было трое, но они были без защитных масок, поэтому он попросил, чтобы они их надели.
Однако, в тот момент один из мужчин разозлился и начал душить таксиста. Когда мужчина выбрался из авто, молодые люди жестоко его избили.
Затем они угрожая убить, заставили мужчину бесплатно отвезти их в Бровары. Поэтому, когда пострадавший вернулся в столицу, обратился к медикам. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга и перелом верхней челюсти.
Кроме того, таксист уже обратился в полицию.
В компании Uber заявили, что предоставят информацию о трех пассажирах только по запросу правоохранителей.
Трое молодых людей жестоко избили таксиста в Киеве из-за просьбы одеть маски (t.me/pavlovskynews)
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