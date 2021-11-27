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У Києві черговий нахабний таксист вразив мережу своїм вчинком: обурливе відео

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на відео потрапив нахабний таксист, який порушив ПДР. Вчинок чоловіка отримав хвилю негативу в мережі.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

Так, інцидент стався на бульварі Тараса Шевченка у столиці.

На відео видно, як автомобіль Hyundai нахабно повернув з другого ряду та "просковзнув" у заторі.

"Нічого нового! Просто черговий нахабний таксист Uklon, який проліз скрізь чергу на світлофорі. Мабуть, таксисту важливіше", - йдеться від відео.

У коментарях користувачі обурюються вчинку таксиста та пишуть, що за таке його потрібно покарати.

  • Скільки ті таксисти будуть порушувати ПДР. Вже терпіння не вистачає;
  • Вчора теж одного такого бачив;
  • Хай поліція його шукає і штраф виписує. Може нарешті схаменуться;
  • Такого нахабного ще не бачив;
  • Їм байдуже на все, роблять, що хочуть;
  • Потрібно було не впустити його. Цікаво щоб він зробив;
  • Захисники таксиста. Не думали, що якби автор не спав і поїхав разом зі всіма, то таксист вже був в 3 ряду і заїжджав на розмітку і поліз би все одно. Ні перед автором, так перед наступним.

Раніше ми повідомляли, що у Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски.

Також ми писали, що у Києві подорожчає таксі. Вартість зросте на 40%.

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