У Києві черговий нахабний таксист вразив мережу своїм вчинком: обурливе відео

У Києві на відео потрапив нахабний таксист, який порушив ПДР. Вчинок чоловіка отримав хвилю негативу в мережі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".
Так, інцидент стався на бульварі Тараса Шевченка у столиці.
На відео видно, як автомобіль Hyundai нахабно повернув з другого ряду та "просковзнув" у заторі.
"Нічого нового! Просто черговий нахабний таксист Uklon, який проліз скрізь чергу на світлофорі. Мабуть, таксисту важливіше", - йдеться від відео.
У коментарях користувачі обурюються вчинку таксиста та пишуть, що за таке його потрібно покарати.
Раніше ми повідомляли, що у Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски.
Також ми писали, що у Києві подорожчає таксі. Вартість зросте на 40%.