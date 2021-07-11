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У Києві чергова НП на мосту: утворився водоспад (відео)

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Київ, Неділя 11 липня 2021 21:31
У Києві чергова НП на мосту: утворився водоспад (відео) Фото: пост Патона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 11 липня, в Києві прорвало тепломережу, яка знаходиться під мостом Патона. Через це утворився потужний водоспад. Жителі столиці зняли відео НП.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Столичні комунальні служби турбуються не тільки про пішоходів в парках, яким встановили освіжаючі рамки, а й про тих, хто в цю спеку змушений знаходиться на воді", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як на середині мосту з труби тече потік води, нагадує водоспад.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Ого, скоро взагалі закриють всі мости на ремонт і відкриють років так через 5-10;
  • Ніколи такого не було і ось знову;
  • Скоро міст завалиться, постійні прориви, вік конструкції і т.д.
  • Один прорив майже перекрили, але несподівано виник інший. Там не труби, а решето;
  • І мости втомилися, і труби;
  • Він же може впасти...
  • На прохання рибалок, та й на честь свята доливають воду в Дніпро.

Зазначимо, що тепломережа під мостом Патона побудована в 1962 році.

Нагадаємо, останній раз на мосту Патона мережу прорвало в цьому місяці, 2 липня. Тоді в "Київтеплоенерго" заявили, що під мостом сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм.

Ми також писали про те, що в Коростені на святкуванні Купала відбулася вогняна НП.

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