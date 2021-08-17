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В Киеве объявлен первый уровень опасности: важное предупреждение

Автор: Анна Шиканова

В Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. На столицу движется сильная гроза и шквальный ветер до 20 метров в секунду.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в социальной сети Facebook.

По данным синоптиков, гроза со шквальным ветром достигнут Киева и области к вечеру во вторник, 17 августа. Также ожидаются неблагоприятные погодные условия в среду, 18 августа. В столице объявлен I уровень (желтый) опасности.

В Киеве объявили первый уровень опасности

Утром сильный ураган с грозой накрыл западные области страны. В городах повалены деревья, а улицы оказались затоплены водой. Часть населенных пунктов остались без электроэнергии.

Днем непогода переместилась в сторону Винницкой, Черниговской, Сумской и части центральных областей. Во второй половине дня грозы и штормовой ветер достигли границ Киевской области.

Карта штормового предупреждения

Также к вечеру ожидается ухудшение погоды в Одесской и Николаевской областях. Ожидается сильный ветер, дожди с грозами и резкое понижение температуры воздуха. На востоке страны сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Первый уровень опасности (желтый) – это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Львов утром 17 августа накрыло жутким ураганом с грозой.

А также мы писали о том, что штормовое предупреждение объявлено во многих регионах Украины.

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