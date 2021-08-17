У Києві оголошено перший рівень небезпеки: важливе попередження

За даними синоптиків, гроза зі шквальним вітром досягнуть Києва та області до вечора у вівторок, 17 серпня. Також очікуються несприятливі погодні умови в середу, 18 серпня. У столиці оголошено I рівень (жовтий) небезпеки.

У Києві оголосили перший рівень небезпеки

Вранці сильний ураган з грозою накрив західні області країни. У містах повалені дерева, а вулиці виявилися затоплені водою. Частина населених пунктів залишилися без електроенергії.

Вдень негода перемістилася у бік Вінницької, Чернігівської, Сумської та частини центральних областей. У другій половині дня грози та штормовий вітер досягли меж Київської області.

Карта штормового попередження

Також до вечора очікується погіршення погоди в Одеській і Миколаївській областях. Очікується сильний вітер, дощі з грозами та різке зниження температури повітря. На сході країни зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.