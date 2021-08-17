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У Києві оголошено перший рівень небезпеки: важливе попередження

Автор: Анна Шиканова

У Києві та Київській області оголошено штормове попередження. На столицю рухається сильна гроза і шквальний вітер до 20 метрів в секунду.

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру в соціальній мережі Facebook.

За даними синоптиків, гроза зі шквальним вітром досягнуть Києва та області до вечора у вівторок, 17 серпня. Також очікуються несприятливі погодні умови в середу, 18 серпня. У столиці оголошено I рівень (жовтий) небезпеки.

У Києві оголосили перший рівень небезпеки

Вранці сильний ураган з грозою накрив західні області країни. У містах повалені дерева, а вулиці виявилися затоплені водою. Частина населених пунктів залишилися без електроенергії.

Вдень негода перемістилася у бік Вінницької, Чернігівської, Сумської та частини центральних областей. У другій половині дня грози та штормовий вітер досягли меж Київської області.

Карта штормового попередження

Також до вечора очікується погіршення погоди в Одеській і Миколаївській областях. Очікується сильний вітер, дощі з грозами та різке зниження температури повітря. На сході країни зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Львів вранці 17 серпня накрило моторошним ураганом з грозою.

А також ми писали про те, що штормове попередження оголошено в багатьох регіонах України.

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