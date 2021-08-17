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Завтра в большинстве областей дожди с грозами и градом: где объявили штормовое предупреждение

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Вторник 17 августа 2021 14:01
Завтра в большинстве областей дожди с грозами и градом: где объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине завтра продолжит ухудшаться погода. Грозовые дожди распространятся на территорию северных и центральных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью в западных областях сохранятся грозовые дожди.

Кроме того, непогода распространится днем на территории Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, а также центральных областей. Также осложнение погоды затронет Одесскую и Николаевские области.

Там местами прогнозируют значительные дожди с грозами, град и шквалы 15-20 м/с.

Завтра в большинстве областей дожди с грозами и градом: где объявили штормовое предупреждение

Напомним, сегодня в Укргидрометцентре сообщили, что холодный атмосферный фронт уже добрался до Украины. Он повлечет значительное ухудшение погодных условий.

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