В Киеве объявили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям столицы

В Киеве объявили первый уровень опасности (желтый) в связи с тем, что на столицу надвигается сильная гроза.

В Украинском гидрометцентре предупредили о том, что 21 августа в Киеве днем ожидается сильная гроза. Специалисты рассказали о мерах предосторожности и назвали основные запреты.

Во время сильной грозы следует выключить все электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна. Нельзя подходить к окнам и браться за металлические входные двери.

Если гроза застала вас на природе, то следует:

Спуститься в низину

Отойти от одиночно стоящих деревьев, столбов, вышек

Отойти подальше от водоемов

На открытой местности найти яму или ров, чтобы спрятаться

Группа людей должна разойтись друг от друга на безопасное расстояние

Нужно снять все металлические предметы с себя и положить их отдельно

Если с собой есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя

В лесу стоит укрыться под невысокими кустами или деревьями

Во время грозы категорически нельзя:

Прятаться под высокими деревьями

Сидеть на поляне

Прятаться под скалами

Купаться

Передвигаться на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой

Кроме того, не стоит во время грозы парковать автомобили под большими деревьями или под рекламными конструкциями. По возможности, избегайте нахождения на улице во время грозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев о сильных грозах в пятницу, 21 августа.

А также рассказывали о том, что в Киеве фиксируют повышение в воздухе содержания продуктов горения.