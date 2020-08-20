Украину будет заливать дождями и зажарит на солнце: кому не повезет с погодой

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки будет жаркой и грозовой

Погода в Украине в пятницу, 21 августа, будет неоднозначной в разных регионах страны. Часть Украины зальет грозовыми дождями, а температура прыгнет выше +30 градусов, а часть страны будет наслаждаться комфортной температурой и сухой погодой.

На востоке страны грозовые дожди ожидаются в Харьковской и Полтавской областях, в остальных – будет сухо, возможна небольшая облачность. Температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +20 градусов, днем ожидается от +27 до +29 градусов, в Днепре до +32 +34 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют сухую погоду, без осадков. Ночная температура воздуха составит +18 +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +32 +34 градусов. В Крыму без осадков, ночью +19 +21 градус, днем от +32 до +34 градусов.

Северные области страны накроет грозовыми дождями, возможны ливни. Ночью в регионе температура будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем ожидается от +25 до +27 градусов.

На западе страны осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25 +27 градусов, местами возможно до +30 градусов.

В центральных областях ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +16 +18 градусов, днем прогреется до +28 +30 градусов, местами ожидается до +32 +34 градусов.

В Киеве 21 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +17 +19 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 21 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, в каких областях Украины погода начнет портиться.

А также рассказывали о том, что украинцам дали прогноз погоды в Украине на День Независимости.