Превышение уровня токсинов в воздухе: жителям Киева дали советы
Киев, Пятница 21 августа 2020 08:10
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Загрязнение воздуха в Киеве (фото: РБК-Украина)
Киевлянам из-за загрязнения воздуха дали советы, как минимизировать риски для здоровья
В Киеве фиксируют повышение в воздухе содержания продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Жара и слабый ветер в последние дни способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, что способно оказывать негативное влияние на самочувствие и здоровье жителей столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Управление экологии и природных ресурсов горадминистрации.
Такая ситуация продолжается уже несколько дней - превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций наблюдается с 19 августа.
Где и чем загрязнен воздух:
- Превышение в воздухе диоксида серы, диоксида азота и формальдегида зафиксировано на Бессарабской и Демеевской площадях и на бульваре Леси Украинки;
- Диоксида азота и формальдегида - на Оболонском проспекте;
- Диоксида серы - на проспекте Науки.
Как рассказал и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко, сейчас погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.
Кроме того, в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности, и все чаще возникают пожары в экосистемах.
Что делать в случае задымленности в воздухе
- Специалисты советуют проводить влажную уборку в помещениях. Полезно также поставить емкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха.
- Необходимо избегать дороги с массовым скоплением автотранспорта, не стоять возле них. Возле таких дорог наблюдается превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ.
- Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
- Включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
- Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
- Держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять.
- Ограничить пребывание на открытом воздухе.
Ранее эксперт рассказал, что сушить постельное белье на улице опасно для здоровья.
Напомним, что недавно были названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ.
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