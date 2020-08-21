У Києві оголосили перший рівень небезпеки: що не можна робити жителям столиці

У Києві оголосили перший рівень небезпеки (жовтий) у зв'язку з тим, що на столицю насувається сильна гроза.

В Українському гідрометцентрі попередили про те, що 21 серпня у Києві вдень очікується сильна гроза. Фахівці розповіли про заходи обережності та назвали основні заборони.

Під час сильної грози слід вимкнути всі електроприлади, відключити телевізор від антени, закрити всі вікна. Не можна підходити до вікон і братися за металеві вхідні двері.

Якщо гроза застала вас на природі, то слід:

Спуститися в долину

Відійти від поодиноких дерев, стовпів, веж

Відійти якомога далі від водойм

На відкритій місцевості знайти яму або рів, щоб сховатися

Група людей повинна розійтися один від одного на безпечну відстань

Треба зняти всі металеві предмети з себе і покласти їх окремо

Якщо з собою є гумові або поліетиленові речі, то ними можна накритися або підкласти під себе

У лісі варто сховатися під невисокими кущами або деревами

Під час грози категорично не можна:

Ховатися під високими деревами

Сидіти на галявині

Ховатися під скелями

Купатися

Пересуватися на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою

Крім того, не варто під час грози паркувати автомобілі під великими деревами або під рекламними конструкціями. По можливості, уникайте перебування на вулиці під час грози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили українців про сильні грози в п'ятницю, 21 серпня.

А також розповідали про те, що у Києві фіксують підвищення в повітрі вмісту продуктів горіння.