В Киеве обновили ж/д станцию "Святошин". Но люди все равно недовольны (фото)

Что изменилось на станции "Святошин"

"Закончили строительство новой платформы. Из нововведений вижу автоматы по продаже билетов, рассчитаться можно по безналу. Но официально остановка пока не работает", - написал блогер.

В Укрзализныце попросили немного подождать, потому что платформа тестируется и дорабатывается.

Обновленная станция "Святошин" (facebook.com/ol.vasilyev)

Почему же пассажиры недовольны?

Интересно, что обновленная станция не всем нравится. Но вопрос не в дизайне, а в отношении пассажиров и "шанхае", который годами действует у "Святошино".

"Очень круто. Но как человек, который там бывал дважды в день каждый будний день с 2012 по 2018 год, хочу сказать, что кроме новой станции там надо разогнать старое быдло: торгашей, что мусор выбрасывали на платформу, должна быть охрана (потому что боковая платформа была вместо туалета, утром воняло)... Можно кривить на дизайн, но давайте сохранять хотя бы такое состояние в таком виде", - написал в комментариях к публикации блогера Руслан Микула.

"Я тоже ехал из Милой в Киев на маршрутке, делал пересадку на "Святошине", чтобы электричкой доехать до Киев-Волынского (где я неподалеку живу). И платформа напоминала (особенно в конце) общественный WC... И даже находили шприцы..." - написал Богдан Финько.

Вот так выглядит станция "Святошин" (фото: wikipedia.org)

"Автомат с кнопкой "Возьмите десять гривен и билет не надо" тоже будет?"- иронизирует Арсен Арсланян, намекая на коррупцию среди контролеров на пригородных маршрутах УЗ.