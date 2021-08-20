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Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить

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Киев, Пятница 20 августа 2021 20:01
Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить Укрзализныця показала новый поезд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзализныця запустила в первый рейс так называемый Party вагон, который будет курсировать на Киевский детской железной дороге.

Фото уникального (Party вагон запущен впервые в истории детских железных дорог!) вагона смотрите в нашем материале ниже.

Как выглядит Party вагон и как он будет ездить

В свой первый рейс необычный поезд повез пассажиров со станции Киев-Пассажирский детский (Сырецкий парк, станция метро "Дорогожичи") 20 августа.

Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездитьПоявились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездитьПоявились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездитьПоявились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить

Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить

Так выглядит Party вагон от Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Во время рейса пассажиров этого вагона будут развлекать аниматоры и необычный гость - Стеклянный человек.

Появились фото совершенно нового вагона Укрзализныци: где он будет ездить

Аниматоры в Party вагоне (фото: facebook.com/svetlana.krupchan)

Party вагон будет курсировать на Киевской детской железной дороге по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 10:30 до 18:50.

Стоимость поездки для детей 3-14 лет - 100 грн, для взрослых - 150 грн.

Также Party вагон можно взять в почасовую аренду.

Раньше мы показывали первые фото из салона новенькой швейцарской электрички, которая будет ездить в Киеве.

Напомним недавно стартовала продажа "запасных" мест в плацкартных вагонах УЗ.

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Укрзализныця
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