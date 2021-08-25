У Києві оновили залізничну станцію "Святошин". Але люди все одно незадоволені (фото)

Що змінилося на станції "Святошин"

"Закінчили будівництво нової платформи. Із нововведень бачу автомати з продажу квитків, розрахуватися можна навіть безготівково. Але офіційно зупинка поки не працює", - написав блогер.

В Укрзалізниці попросили трохи почекати, бо платформа тестується і допрацьовується.

Оновлена станція "Святошин" (facebook.com/ol.vasilyev)

Чому ж пасажири не задоволені?

Цікаво, що оновлена станція не всім подобається. Але питання не у дизайні, а у відношенні пасажирів та "шанхаї", який роками діє біля "Святошина".

"Дуже круто. Але як людина, яка там бувала двічі на день кожного буднього дня з 2012 по 2018 рік, хочу сказати, що окрім нової станції там треба розігнати старе бидло: торгашів, що сміття викидали на платформу, має бути охорона (бо бокова платформа була замість туалету, зранку смерділо)... Того можна кривити на дизайн, але давайте зберігати хоча б такий стан у такому вигляді", - написав у коментарях до публікації блогера Руслан Микула.

"Я теж їхав з Милої до Києва на маршрутці, робив пересадку на "Святошині", щоб електричкою доїхати до Київ-Волинського (де я неподалік живу). І платформа нагадувала (особливо в кінці) громадський WC... І навіть знаходили шприци..." - написав Богдан Финько.

Ось так виглядає станція "Святошин" (фото: wikipedia.org)

"Автомат з кнопкою "Візьміть десять гривень і квиток не треба" теж буде?" - іронізує Арсен Арсланян, натякаючи на корупцію серед контролерів на приміських маршрутах УЗ.