В Киеве неожиданно умер известный музыкант

"Для каждого из нас это очень тяжелая потеря. Не все знают, но он создал наше комьюнити FUSION - именно благодаря ему вы познакомились друг с другом и делаете что-то вместе, именно благодаря ему мы существуем", - говорится в сообщении.

Поддержать семью музыканта можно, сбросив деньги на карту Fusion.

В комьюнити уверяют, что информация о всех предоставленных средствах будет в отдельном документе.

"Выражаем искренние соболезнования каждому, кто его знал", - добавили в комьюнити.

Пользователи сети также прокомментировали утрату.