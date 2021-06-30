В Киеве неожиданно умер известный музыкант

Сегодня ночью, 30 июля, неожиданно скончался музыкант и основатель независимого музыкального комьюнити FUSION Александр Пинчук.
О его смерти сообщило комьюнити FUSION на своей странице в Instagram.
"Для каждого из нас это очень тяжелая потеря. Не все знают, но он создал наше комьюнити FUSION - именно благодаря ему вы познакомились друг с другом и делаете что-то вместе, именно благодаря ему мы существуем", - говорится в сообщении.
Поддержать семью музыканта можно, сбросив деньги на карту Fusion.
В комьюнити уверяют, что информация о всех предоставленных средствах будет в отдельном документе.
"Выражаем искренние соболезнования каждому, кто его знал", - добавили в комьюнити.
Пользователи сети также прокомментировали утрату.
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