У Києві несподівано помер відомий музикант

"Для кожного з нас це дуже важка втрата. Не всі знають, але він створив наше ком‘юніті FUSION - саме завдяки йому ви познайомилися один з одним і робите щось разом, саме завдяки йому ми існуємо", - йдеться в повідомленні.

Підтримати сім'ю музиканта можна, скинувши гроші на карту Fusion.

У ком‘юніті запевняють, що інформація про всі надані кошти буде в окремому документі.

"Висловлюємо щирі співчуття кожному, хто його знав", - додали в ком‘юніті.

Користувачі мережі також прокоментували втрату.