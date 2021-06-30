У Києві несподівано помер відомий музикант

Сьогодні вночі, 30 липня, несподівано помер музикант і засновник незалежного музичної ком‘юніті FUSION Олександр Пінчук.
Про його смерть повідомило ком‘юніті FUSION на своїй сторінці в Instagram.
"Для кожного з нас це дуже важка втрата. Не всі знають, але він створив наше ком‘юніті FUSION - саме завдяки йому ви познайомилися один з одним і робите щось разом, саме завдяки йому ми існуємо", - йдеться в повідомленні.
Підтримати сім'ю музиканта можна, скинувши гроші на карту Fusion.
У ком‘юніті запевняють, що інформація про всі надані кошти буде в окремому документі.
"Висловлюємо щирі співчуття кожному, хто його знав", - додали в ком‘юніті.
Користувачі мережі також прокоментували втрату.
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