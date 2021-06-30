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В Киеве неожиданно умер известный музыкант

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Киев, Среда 30 июня 2021 21:18
В Киеве неожиданно умер известный музыкант Фото: Александр Пинчук (facebook.com/fusionjams)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня ночью, 30 июля, неожиданно скончался музыкант и основатель независимого музыкального комьюнити FUSION Александр Пинчук.

О его смерти сообщило комьюнити FUSION на своей странице в Instagram.

"Для каждого из нас это очень тяжелая потеря. Не все знают, но он создал наше комьюнити FUSION - именно благодаря ему вы познакомились друг с другом и делаете что-то вместе, именно благодаря ему мы существуем", - говорится в сообщении.

Поддержать семью музыканта можно, сбросив деньги на карту Fusion.

В комьюнити уверяют, что информация о всех предоставленных средствах будет в отдельном документе.

"Выражаем искренние соболезнования каждому, кто его знал", - добавили в комьюнити.

Пользователи сети также прокомментировали утрату.

  • В это невозможно поверить... внутри боль. Саша был очень талантливым, веселым, добрым, а еще он был хорошим другом;
  • Он основал нечто такое, что влияет на культуру, позволяет другим выражать себя, в этом он будет жить вечно;
  • Сочувствую потере всем близким и друзьям. Пусть его муза играет вечно в наших сердцах!
  • Сашка! Слишком рано! Сочувствую всем вам. Как много мы все с ним не успели сделать. Как ценно было его присутствие где-то рядом;
  • Как же так, просто не верю, столько планов у нас было…очень соболезную;
  • Играли же пару дней назад вместе, соболезную…

Напомним, умер режиссер клипов певицы МакЅим.

Ранее ушел из жизни известный украинский писатель, переводчик и культуролог

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