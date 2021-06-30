В Киеве неожиданно умер известный музыкант
Сегодня ночью, 30 июля, неожиданно скончался музыкант и основатель независимого музыкального комьюнити FUSION Александр Пинчук.
О его смерти сообщило комьюнити FUSION на своей странице в Instagram.
"Для каждого из нас это очень тяжелая потеря. Не все знают, но он создал наше комьюнити FUSION - именно благодаря ему вы познакомились друг с другом и делаете что-то вместе, именно благодаря ему мы существуем", - говорится в сообщении.
Поддержать семью музыканта можно, сбросив деньги на карту Fusion.
В комьюнити уверяют, что информация о всех предоставленных средствах будет в отдельном документе.
"Выражаем искренние соболезнования каждому, кто его знал", - добавили в комьюнити.
Пользователи сети также прокомментировали утрату.
- В это невозможно поверить... внутри боль. Саша был очень талантливым, веселым, добрым, а еще он был хорошим другом;
- Он основал нечто такое, что влияет на культуру, позволяет другим выражать себя, в этом он будет жить вечно;
- Сочувствую потере всем близким и друзьям. Пусть его муза играет вечно в наших сердцах!
- Сашка! Слишком рано! Сочувствую всем вам. Как много мы все с ним не успели сделать. Как ценно было его присутствие где-то рядом;
- Как же так, просто не верю, столько планов у нас было…очень соболезную;
- Играли же пару дней назад вместе, соболезную…
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