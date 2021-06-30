ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві несподівано помер відомий музикант

Новость на русском →
Київ, Середа 30 червня 2021 21:18
У Києві несподівано помер відомий музикант Фото: Олександр Пінчук (facebook.com/fusionjams)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні вночі, 30 липня, несподівано помер музикант і засновник незалежного музичної ком‘юніті FUSION Олександр Пінчук.

Про його смерть повідомило ком‘юніті FUSION на своїй сторінці в Instagram.

"Для кожного з нас це дуже важка втрата. Не всі знають, але він створив наше ком‘юніті FUSION - саме завдяки йому ви познайомилися один з одним і робите щось разом, саме завдяки йому ми існуємо", - йдеться в повідомленні.

Підтримати сім'ю музиканта можна, скинувши гроші на карту Fusion.

У ком‘юніті запевняють, що інформація про всі надані кошти буде в окремому документі.

"Висловлюємо щирі співчуття кожному, хто його знав", - додали в ком‘юніті.

Користувачі мережі також прокоментували втрату.

  • У це неможливо повірити ... всередині біль. Саша був дуже талановитим, веселим, добрим, а ще він був хорошим другом;
  • Він заснував щось таке, що впливає на культуру, дозволяє іншим виражати себе, в цьому він буде жити вічно;
  • Співчуваю втраті всім близьким і друзям. Нехай його муза грає вічно в наших серцях!
  • Сашка! Занадто рано! Співчуваю всім вам. Як багато ми всі з ним не встигли зробити. Як цінна було його присутність десь поруч;
  • Як же так, просто не вірю, стільки планів у нас було ... дуже співчуваю;
  • Грали ж пару днів назад разом, співчуваю ...

Нагадаємо, помер режисер кліпів співачки МакЅим.

Раніше пішов з життя відомий український письменник, перекладач і культуролог

Читайте РБК-Україна в Google News
музыкант преступления
LITE
Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода
Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода