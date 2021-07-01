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В Киеве нашли точку с самой высокой температурой: чем это опасно

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Четверг 01 июля 2021 21:53
В Киеве нашли точку с самой высокой температурой: чем это опасно В Киеве нашли точку с температурой почти в 60 градусов тепла (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Аномальная жара накрыла Украину в конце июня и о многих областях были побиты рекорды по температуре за много лет. По прогнозу синоптиков волны такой жары ожидают жителей страны и в июле.

Журналисты программы "Утро с Украиной" нашли точку в Киеве, где самая высокая температура и рассказали, чем это опасно.

Жители столицы рассказали, что спасаются от жары разными способами: ищут тенек в городе, пьют воду, пользуются специальными фонтанами и рамками или стараются не выходить в период высоких температур из дома. При температуре воздуха в Киеве +30 градусов, температура асфальта в центре города показала +46 градусов.

Лавочка в центре города, которая частично находится в тени, разогрелась в темном месте до +33 градусов, а на солнце намного больше, +52 градуса.

Остановки общественного транспорта находятся на солнце весь день и единственное там спасение – козырьки. Но и они нагреваются под палящими лучами.

Термометр показал, что брусчатка раскалилась до +49 градусов. И при такой температуре очень легко получить тепловой удар. Температура песка на городском пляже показала +47 градусов и там никакой тени нет совершенно.

В городском парке тень есть, и есть фонтаны, в которых дети спасаются от жары. Однако и там температура асфальта – почти +43 градуса.

Но рекорд температуры показала обычная лавочка в парке, почти +57 градусов. А значит, это место самое опасное в городе.

Видео эксперимента можно посмотреть тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвала лучший напиток для утоления жажды.

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