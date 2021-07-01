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У Києві знайшли точку з найвищою температурою: чим це небезпечно

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Четвер 01 липня 2021 21:53
У Києві знайшли точку з найвищою температурою: чим це небезпечно У Києві знайшли точку з температурою майже в 60 градусів тепла (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Аномальна спека накрила Україну наприкінці червня і про багато областей були побиті рекорди по температурі за багато років. За прогнозом синоптиків хвилі такої спеки очікують жителів країни й в липні.

Журналісти програми "Ранок з Україною"знайшли точку в Києві, де найвища температура і розповіли, чим це небезпечно.

Жителі столиці розповіли, що рятуються від спеки різними способами: шукають тінь в місті, п'ють воду, користуються спеціальними фонтанами та рамками або намагаються не виходити в період високих температур з дому. При температурі повітря в Києві +30 градусів, температура асфальту в центрі міста показала +46 градусів.

Лавочка в центрі міста, яка частково знаходиться в тіні, розігрілася в темному місці до +33 градусів, а на сонці набагато більше, +52 градуси.

Зупинки громадського транспорту знаходяться на сонці весь день і єдиний там порятунок – козирки. Але і вони нагріваються під палючими променями.

Термометр показав, що бруківка розжарилася до +49 градусів. І при такій температурі дуже легко отримати тепловий удар. Температура піску на міському пляжі показала + 47 градусів і там ніякої тіні немає абсолютно.

У міському парку тінь є, і є фонтани, в яких діти рятуються від спеки. Однак і там температура асфальту - майже + 43 градуси.

Але рекорд температури показала звичайна лавочка в парку, майже + 57 градусів. А значить, це місце найнебезпечніше в місті.

Відео експерименту можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвала найкращий напій для втамування спраги.

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