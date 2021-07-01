Жара в Киеве: за месяц обновлено 10 температурных рекордов
Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.
По данным метеорологов, было отмечено шесть дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0 градусов тепла.
Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до 7,4 градусов тепла, а теплее всего - 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до 35,5 градусов тепла.
Осадков в июне на проспекте Науки 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.
По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.
Отметим, среднемесячная температура весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений. За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха - 14,1 градусов тепла 1 апреля.