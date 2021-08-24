В Киеве нашли опасные полуфабрикаты: назван производитель

В Киеве обнаружили опасные полуфабрикаты и заготовки для выпечки из Италии. В продукции превышен максимально допустимый уровень (MRL) для оксида этилена.

Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

"Информируем относительно изъятия полуфабрикатов и заготовок для выпечки из Италии, содержащих стабилизаторную добавку из Франции, что превышает MRL для оксида этилена, которые экспортировались из Италии", - сказано в сообщении.

Оптовый поставщик продукции: Unigra s.r.l., Conselice.

Получатель в Украине: ООО "Мастер Мартини Украина". Компания зарегистрирована в Киеве.

В Госпродпотребслужбе в г. Киеве предупредили операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из производства (обращения) и проинформировать Главное управление службы о результатах и принятых мерах.

Госпродпотребслужба обратилась к потребителям с просьбой сообщать на горячую линию управления в случае выявления указанного пищевого продукта.