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В Києві знайшли небезпечні напівфабрикати: названо виробника

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 10:48
В Києві знайшли небезпечні напівфабрикати: названо виробника Фото: В Києві знайшли небезпечні напівфабрикати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві виявили небезпечні напівфабрикати та заготовки для випічки з Італії. В продукції перевищено максимально допустимий рівень (MRL) для оксиду етилену.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві.

"Інформуємо стосовно вилучення напівфабрикатів та заготовок для випічки з Італії, що містять стабілізаторну добавку з Франції, що перевищує MRL для оксиду етилену, які експортувались з Італії", - сказано в повідомленні.

Оптовий постачальник продукції: Unigra s.r.l., Conselice.

Отримувач в Україні: ТОВ "Мастер Мартіні Україна". Компанія зареєстрована в Києві.

У Держпродспоживслужбі в м. Києві попереджили операторів ринку, які використовують у виробництві або здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з виробництва (обігу) та проінформувати Головне управління служби про результати та вжиті заходи.

Держпродспоживслужба звернулася до споживачів з проханням повідомляти на гарячу лінію управління у разі виявлення вказаного харчового продукту.

Раніше ми писали, що в Україну завезли дитячі товари з небезпечною речовиною. Мова йде про силіконовий посуд, виготовлений в Китаї.

Також експерт розповіла, які кавуни і дині в жодному разі не можна купувати.

Крім того повідомлялося, що в Україні знайшли небезпечне печиво, у складі якого суцільна отрута.

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