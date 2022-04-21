В Киеве снова начнут работать кинотеатры: где и как будут проводить сеансы

В Киеве возобновят работу несколько кинотеатров. Ночных сеансов пока не будет, но с 21 апреля можно будет посетить сразу три кинотеатра – Мультиплекс в ТЦ Караван и ТРК Комод, а также Планету Кино в River Mall.

Как будут работать кинотеатры и какие фильмы будут показывать, рассказали в КинотеатрUA.

Главным условием возобновления работы кинотеатров было наличие бомбоубежища – чтобы зрители во время воздушной тревоги могли спуститься в укрытие.

Цены на все сеансы снизили. Взрослый билет теперь стоит 70-80 гривен, детский – 50 гривен. Часть средств от продажи кинотеатры отправляют на нужды ВСУ.

Работа кинотеатров будет до наступления комендантского часа, который в Киеве начинается в 22:00. Все сеансы от 10:30 до 16:00.

Что будут показывать

Uncharted: Неизведанное

Большой красный пес Клиффорд

Веном 2: Карнаж

Верить

Время

Гнев человеческий

Кролик Петрик: Побег в город

Падение Луны

Песики на страже

Черкассы

Пончары: Глобальное закругление

Носорог

Человек-паук: Домой пути нет

Также для малышей дополнительно будут показывать сборники "Мультики в кино" – выпуски украинских мультсериалов.

На сайтах кинотеатров можно приобрести благотворительный билет.