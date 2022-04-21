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В Киеве снова начнут работать кинотеатры: где и как будут проводить сеансы

Новина українською →
Киев, Четверг 21 апреля 2022 15:21
В Киеве снова начнут работать кинотеатры: где и как будут проводить сеансы В Киеве возобновили работу кинотеатры (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве возобновят работу несколько кинотеатров. Ночных сеансов пока не будет, но с 21 апреля можно будет посетить сразу три кинотеатра – Мультиплекс в ТЦ Караван и ТРК Комод, а также Планету Кино в River Mall.

Как будут работать кинотеатры и какие фильмы будут показывать, рассказали в КинотеатрUA.

Главным условием возобновления работы кинотеатров было наличие бомбоубежища – чтобы зрители во время воздушной тревоги могли спуститься в укрытие.

Цены на все сеансы снизили. Взрослый билет теперь стоит 70-80 гривен, детский – 50 гривен. Часть средств от продажи кинотеатры отправляют на нужды ВСУ.

Работа кинотеатров будет до наступления комендантского часа, который в Киеве начинается в 22:00. Все сеансы от 10:30 до 16:00.

Что будут показывать

  • Uncharted: Неизведанное
  • Большой красный пес Клиффорд
  • Веном 2: Карнаж
  • Верить
  • Время
  • Гнев человеческий
  • Кролик Петрик: Побег в город
  • Падение Луны
  • Песики на страже
  • Черкассы
  • Пончары: Глобальное закругление
  • Носорог
  • Человек-паук: Домой пути нет

Также для малышей дополнительно будут показывать сборники "Мультики в кино" – выпуски украинских мультсериалов.

На сайтах кинотеатров можно приобрести благотворительный билет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве начали работать ТРЦ и открылись многие магазины.

А также рассказывали о том, какие больницы в Киеве работают, и кто в них может получить помощь.

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Киев кинотеатры
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