В Киеве снова начнут работать кинотеатры: где и как будут проводить сеансы
В Киеве возобновят работу несколько кинотеатров. Ночных сеансов пока не будет, но с 21 апреля можно будет посетить сразу три кинотеатра – Мультиплекс в ТЦ Караван и ТРК Комод, а также Планету Кино в River Mall.
Как будут работать кинотеатры и какие фильмы будут показывать, рассказали в КинотеатрUA.
Главным условием возобновления работы кинотеатров было наличие бомбоубежища – чтобы зрители во время воздушной тревоги могли спуститься в укрытие.
Цены на все сеансы снизили. Взрослый билет теперь стоит 70-80 гривен, детский – 50 гривен. Часть средств от продажи кинотеатры отправляют на нужды ВСУ.
Работа кинотеатров будет до наступления комендантского часа, который в Киеве начинается в 22:00. Все сеансы от 10:30 до 16:00.
Что будут показывать
- Uncharted: Неизведанное
- Большой красный пес Клиффорд
- Веном 2: Карнаж
- Верить
- Время
- Гнев человеческий
- Кролик Петрик: Побег в город
- Падение Луны
- Песики на страже
- Черкассы
- Пончары: Глобальное закругление
- Носорог
- Человек-паук: Домой пути нет
Также для малышей дополнительно будут показывать сборники "Мультики в кино" – выпуски украинских мультсериалов.
На сайтах кинотеатров можно приобрести благотворительный билет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве начали работать ТРЦ и открылись многие магазины.
А также рассказывали о том, какие больницы в Киеве работают, и кто в них может получить помощь.