Какие больницы работают в Киеве и кто может получить помощь

Медицинская система в Киеве работает во время войны в усиленном режиме.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Какие медучреждения работают

КНП "Киевский городской центр крови" с первых дней обеспечивает все заведения необходимыми компонентами крови.



Работает Киевский городской клинический онкологический центр, специалисты которого оказывают всю необходимую медицинскую помощь онкобольным. Также работает радиологическое отделение центра и лечение: проведение химио- и лучевой терапии.

Также в центре работает горячая линия для консультаций онкобольных пациентов и их родственников: (044) 365 07 62. Обращаться можно ежедневно с 10:00 до 13:00.



Шесть паллиативных отделений, в которых оказывают помощь неизлечимо больным:

Киевская городская клиническая больница №2 – 099 338 50 38;

Киевская городская клиническая больница №6 – (044) 497 79 49;

Киевская городская клиническая больница №10 – (044) 525 20 90;

Киевская городская клиническая больница №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63;

Александровская клиническая больница г. Киева – 050 939 89 93;

Киевский городской клинический онкологический центр – 067 703 60 70.

В столице возобновлено выполнение плановых операций

В частности, это офтальмологические операции по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов и другие.

Не прекращали работу столичные травмпункты, куда горожане могут обращаться в случае необходимости.

Работают медики и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и в консультативно-диагностических центрах.

Здесь горожане могут получить медицинскую помощь у семейных врачей и узкопрофильных специалистов, независимо от того, подписана ли у вас декларация с врачом. Это очень важно для переселенцев из горячих точек Украины.

Также в столице работают и родильные дома.